Москва22 мая Вести."Евромайдан", произошедший на Украине в 2014 году, – не "революция достоинства", а кровавый переворот, организованный внешними силами. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, посвященного теракту вооруженных сил Украины в городе Старобельске. Дипломат подчеркнул: западные "светочи демократии" молчат, что с 2014 года "постмайданная шайка", правящая Украиной, насаживает чуждый большей части населения страны махровый национализм.

Кроме того, киевский режим последовательно героизирует пособников нацистов, ответственных за геноцид цыган, евреев, поляков, русских и украинцев.

Никакая [это] не "революция достоинства", а инспирированный извне антиконституционный, кровавый государственный переворот, в результате которого законно избранный президент был отстранен от управления страной подчеркнул Небензя

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому доставляет удовольствие возглавлять процесс возрождения нацизма.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, констатировала, что нацизм на территории Украины – не удел маргиналов, а основа политики государства.