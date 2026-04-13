Небензя: ЕС продолжает делать все для дальнейшей эскалации конфликта на Украине

Москва13 апр Вести.Евросоюз (ЕС) продолжает делать все для дальнейшей эскалации украинского конфликта. Речь идет в том числе о "накачивании" киевского режима оружием, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности организации.

По его словам, ЕС бросил все силы на то, чтобы нанести Москве стратегическое поражение.

ЕС продолжает делать все для дальнейшей эскалации конфликта на Украине, в том числе усиленно накачивает киевский режим вооружениями и военной техникой в нарушение собственных критериев экспортного контроля и международных обязательств сказал он

Дипломат подчеркнул, что так ЕС и его стран-участницы становятся соучастниками преступлений и терактов, которые совершают украинские боевики.

Небензя также отметил, что "евробюрократы и их украинские марионетки" поддерживают посреднические инициативы США лишь на словах, поскольку опасаются навлечь на себя гнев со стороны президента США Дональда Трампа. В действительности они саботируют выполнение любых реалистичных договоренностей. В частности, выдвигают порой совершенно абсурдные условия, которые не учитывают интересы России и не могут содействовать достижению мира.