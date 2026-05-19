Небензя: Украина не шлет сигналы о готовности урегулировать конфликт

РФ не видит от Украины сигналов о желании мира, заявил Небензя Небензя: Украина не шлет сигналы о готовности урегулировать конфликт

Москва19 мая Вести.Россия не видит со стороны Украины сигналов о желании урегулировать конфликт, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, посвященного украинской проблематике. Трансляция заседания шла на официальном сайте организации.

Вместо стремления к миру киевский режим продолжает организовывать террористические атаки против жителей России, подчеркнул дипломат.

Никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не видим сказал Небензя

Ранее сенатор РФ Владимир Джабаров заявил ИС "Вести", что киевский режим и Запад намеренно затягивают переговорный процесс, поскольку не ждут никакого мира в ближайшее время.