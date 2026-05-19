Джабаров: кандидатур, которые потянут переговоры с Россией, на Западе нет

Джабаров: Запад специально предлагает тех, кто не потянет переговоры с РФ

Москва19 мая Вести.Страны Запада специально выдвигают кандидатуры тех, кто не потянет переговоры с Россией. Об этом ИС "Вести" заявил сенатор Владимир Джабаров.

Я думаю, что это не случайно, что предлагаются кандидатуры, которые явно не потянут эти переговоры и будут отказываться один за другим. У меня большое подозрение, что (глава киевского режима Владимир - Прим. ред.) Зеленский и европейские его покровители умышленно пытаются затянуть процесс сказал парламентарий

Он добавил, что некоторое время разговоры о кандидатурах и месте проведения переговоров будут затягиваться, так как европейцы и Зеленский ждут выборов нового президента США в ноябре. Они надеются, что нынешний американский лидер Дональд Трамп потеряет контроль как минимум над одной из палат Конгресса.

Никакого мира европейцы пока не ждут... На что они рассчитывают —непонятно. Ведь никакого потенциала для нанесения России стратегического поражения у европейцев, чисто европейцев, нет добавил Джабаров

Ранее издание Politico назвало главу МИД Норвегии Эспена Барта Эйде и министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара одними из возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией от ЕС.