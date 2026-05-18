Москва18 мая Вести.В Европе не ведется широкая публичная дискуссия по выбору кандидатуры возможного переговорщика с Россией. Об этом сообщил журналист информационной службы "Вести" Александр Хабаров.

По его словам, в западной прессе озвучивались различные кандидатуры, но они вызывают сомнения даже у самих европейских журналистов.

Число переговорщиков, которые называет европейская пресса, постепенно сокращается. Они дают, что называется, самоотвод. Но на самом деле и не было никакой такой широкой публичной дискуссии относительно того, что в Европе кто-то намерен выбрать одного представителя, который мог бы разговаривать с Москвой… Главное, чего нет в этих публикациях – это предмета переговоров, потому что непонятно, о чем собираются говорить рассказал Хабаров

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что вести переговоры с Россией должны те европейские политики, которые находятся у власти и несут ответственность.