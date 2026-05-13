Berliner Zeitung: руководству ЕС стоит поддержать переговоры с РФ через Шредера

Москва13 мая Вести.Авторы статьи в газете Berliner Zeitung считают, что европейским лидерам стоит согласиться с предложением президента РФ Владимира Путина о посредничестве бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Ранее Путин назвал Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога России и ЕС.

В статье отмечается, что нынешние лидеры ЕС за несколько лет ни разу не представили серьезного мирного плана и до сих пор не говорили с Путиным.

Европе нужен канал с Москвой, а у тех, кто отказывается с ним контактировать, нет иных идей, указывается в публикации. По мнению ее авторов, в такой ситуации оправдания должны искать не сторонники переговоров, а их противники.

…Их противники… обязаны объяснить, почему реальный, существующий канал связи – а именно, между Герхардом Шредером и Путиным, – не должен использоваться для мирных переговоров по прекращению войны говорится в статье

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обращал внимание, что слова Путина о кандидатуре Шредера для переговоров России и Евросоюза вызвали "бурю обсуждений" среди европейских политиков.