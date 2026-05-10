Москва10 маяВести.Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал бы предпочтительной кандидатурой со стороны Европейского союза (ЕС) для диалога с Россией, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции для представителей СМИ.
При этом Москва видит переговорщиком со стороны ЕС любого политика, который не говорил гадостей о России, отметил Путин.
Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шредерподчеркнул Путин
Президент напомнил, что именно ЕС отказался от переговоров с Россией, а Москва всегда оставалась открыта к диалогу.
Путин выразил надежду, что в конечном итоге Россия и Европа восстановят отношения.