В Германии отметили попытку Путина наладить диалог России с Евросоюзом Немецкий политик: Путин сделал попытку наладить отношения с Евросоюзом

Москва10 мая Вести.Предложение президента РФ Владимира Путина относительно экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией стоит рассматривать как попытку вернуться к разговору в дипломатических отношениях. Об этом заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.

В беседе с РИА Новости она пояснила, что идея российского лидера является проявлением инициативы от России к конструктивному диалогу.

Это попытка вновь вернуться к разговору в дипломатических отношениях сказала эксперт

Ранее Путин назвал Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога России и ЕС.

В правительстве Германии не поддержали идею президента России.