Москва10 маяВести.Предложение президента РФ Владимира Путина относительно экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией стоит рассматривать как попытку вернуться к разговору в дипломатических отношениях. Об этом заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
В беседе с РИА Новости она пояснила, что идея российского лидера является проявлением инициативы от России к конструктивному диалогу.
Это попытка вновь вернуться к разговору в дипломатических отношенияхсказала эксперт
Ранее Путин назвал Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога России и ЕС.
В правительстве Германии не поддержали идею президента России.