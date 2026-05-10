В Германии не поддержали идею Путина сделать Шредера посредником по Украине DPA: в ФРГ отказали идее Путина сделать Шредера посредником по Украине

Москва10 мая Вести.В Германии не поддержали идею президента России Владимира Путина сделать экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посредником по Украине от Европы, сообщает DPA со ссылкой на источники в правительстве Германии.

В то же время официальной реакции от Берлина пока не было.

Федеральное правительство отклонило предложение президента России Владимира Путина о том, чтобы бывший канцлер [ФРГ] Герхард Шредер выступил посредником на Украине говорится в публикации

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Европой, но если ЕС хочет возобновить диалог с Россией, то должен выбрать в переговорщики политика, который не только пользуется доверием европейцев, но и не оскорблял РФ.

В качестве примера подобного политика глава российского государства привел Герхарда Шредера.