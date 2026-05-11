Эксперт раскрыл, почему Москва отвергнет Штайнмайера как посредника от ЕС

Москва11 мая Вести.Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вряд ли сможет стать посредником от Европейского союза (ЕС) в переговорах по Украине, поскольку его кандидатура не устроит Россию. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал немецкий политолог Александр Рар.

Штайнмайер – официальный политик. Он не годится на роль посредника сказал Рар

Он также напомнил, что Россия негативно относится к участию Штайнмайера в событиях Евромайдана в 2014 году – тогда президент Германии выступал одним из гарантов "Соглашения об урегулировании кризиса в Украине", которое впоследствии не было выполнено.

Кроме того, реакция Германии на предложение президента России Владимира Путина рассмотреть кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера показывает нежелание официального Берлина учитывать российскую позицию.

В то же время Рар уточнил, что на роль посредников вряд ли подойдут экс-канцлер Ангела Меркель и лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт. По его мнению, Германия отказалась от прежней роли связующего звена между Россией и Западом, поддержав жесткий курс Польши и стран Балтии по украинскому конфликту.