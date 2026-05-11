Депутат СДПГ Штегнер приветствовал предложение Путина о посредничестве Шредера Депутат из ФРГ Штегнер поддержал идею президента РФ о посредничестве Шредера

Москва11 мая Вести.Специалист по внешней политике фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), депутат Ральф Штегнер с одобрением отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, чтобы посредником на переговорах России и Европы по Украине стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Он заявил об этом в комментарии изданию Spiegel.

Я приветствую любую инициативу, которая может положить конец войне... Если это удастся с помощью кого-то вроде Шредера, было бы беспечно отвергать это сказал Штегнер

Ранее Путин в ходе пресс-конференции для представителей СМИ отметил, что считает экс-канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительной кандидатурой со стороны Европейского союза для проведения диалога с Россией.

По мнению внешнеполитического эксперта немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен, предложение Путина относительно Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией следует рассматривать как попытку вернуться к разговору в дипломатических отношениях. По ее мнению, идея российского лидера является проявлением инициативы от России к конструктивному диалогу.