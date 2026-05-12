Москва12 мая Вести.Предложение кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Рихарда Шредера на роль переговорщика с Россией вызвало большой переполох в Берлине, сообщил ИС "Вести" бывший депутат бундестага Евгений Шмидт.

Президент РФ Владимир Путин на днях назвал Шредера предпочтительным переговорщиком для диалога РФ и ЕС.

Предложение вызвало здесь, в Германии, особенно большой переполох, потому что сама фигура Герхарда Шредера на фоне его близких отношений с президентом России Путиным довольно неоднозначная. Он подвергается в последнее время большому количеству критики именно из-за дружеских отношений с Путиным, а также звучали голоса о его исключении из партии социал-демократов рассказал Шмидт

В самой партии предложение Владимира Путина вызвало неоднозначную реакцию.

Одни говорили, что это российский лоббист, другие - что нужно использовать любую возможность, чтобы попытаться наладить переговорный процесс, потому что данное противостояние очень сильно бьет по немецкой экономике добавил он

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получила никакой реакции от европейской стороны на предложение выдвинуть Герхарда Шредера в качестве представителя для переговоров.