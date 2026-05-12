Песков не исключил, что президент ФРГ мог бы стать посредником в диалоге РФ с ЕС

Москва12 мая Вести.Посредником в переговорах между Россией и Европой может быть кто угодно, главное – это наличие политического желания восстановить диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал предложение правящей коалиции ФРГ сделать президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера переговорщиком с российской стороной от Европы. Об этом сообщил Spiegel.

Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии​​​. Могут быть все, главное - чтобы было политическое желание восстановить диалог сказал Песков в разговоре с РИА Новости

В правящую коалицию Германии входят СДПГ и блок ХДС/ХСС.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, Штайнмайер вряд ли сможет стать посредником от Европы на переговорах по Украине, поскольку его кандидатура не устроит Москву.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал бы предпочтительной кандидатурой со стороны ЕС для диалога с Россией. При этом он добавил, что страны Европы сами должны определиться с переговорщиком, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес России.

Как отмечал Песков, слова российского лидера о Шредере вызвали целую бурю обсуждений в Европе.