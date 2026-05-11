Песков: разговоры в Европе о необходимости диалога с РФ – положительный фактор

Песков назвал положительным фактором разговоры в ЕС о диалоге с Россией Песков: разговоры в Европе о необходимости диалога с РФ – положительный фактор

Москва11 мая Вести.Обсуждения в Европе о важности диалога с Россией – это положительный сигнал, однако пока процесс находится на начальном этапе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Примечательным является то, что больше и больше в Европе стали говорить о необходимости диалога с Россией. Это мы приветствуем, это положительный фактор, но все пока только в начальной точке, посмотрим, как это дальше будет сказал пресс-секретарь главы российского государства

Ранее Песков заявил, что слова Путина о кандидатуре Шредера как возможного визави в переговорах между Москвой и Брюсселем вызвали "бурю обсуждений" среди европейских политиков.

9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о возможном собеседнике в переговорах между Россией и Европой, отметил, что лично он предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии (1998–2005 гг.) Герхарда Шредера.

При этом Путин подчеркнул, что выбор должен оставаться за европейцами, и они должны доверять такому лидеру, который не высказывался бы негативно в отношении России.