Эксперт оценил заявление Путина о кандидатуре Шредера в качестве переговорщика Политолог Кошкин: слова Путина о Шредере привели к поиску в ЕС переговорщиков

Москва10 мая Вести.Президент России Владимир Путин своими словами о бывшем канцлере Германии Герхарде Шредере спровоцировал в Европейском союзе обсуждение поиска переговорщиков с Москвой. Об этом заявил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

В беседе с NEWS.ru эксперт выразил сомнения по поводу того, что европейские политики одобрят участие Шредера в переговорах.

У него [Шредера] же будет мощнейшая многочисленная оппозиция. Я все-таки считаю, что наш президент очень продуманно и тонко сделал предложение. Он учитывает все процессы, и на той стороне уже речь идет о том, кого бы выбрать, чтобы он мог как-то вести переговоры сказал Кошкин

Ранее Путин заявил, что Шредер стал бы предпочтительной кандидатурой со стороны Евросоюза для диалога с РФ. По словам главы государства, Москва видит переговорщиком со стороны Европы любого политика, который не говорил гадостей о России.