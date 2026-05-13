На Западе считали сигнал Путина Европе и Украине Tagesspiegel: Путин послал сигнал Европе и Украине своим заявлением о Шредере

Москва13 мая Вести.Президент России Владимир Путин своим предложением сделать экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера посредником в переговорах с Европой послал сигнал Брюсселю и Киеву. На это указало немецкое издание Tagesspiegel.

Это просчитанный политический сигнал, прежде всего Европе, и лишь во вторую очередь Вашингтону. И еще Киеву говорится в публикации

Авторы статьи считают, что так российский лидер дает понять, что Европа может в большей степени взять ответственность за потенциальные переговоры, а не оставлять это США.

Также издание отмечает, что Путин видит в Шредере не лоббиста или бывшего немецкого канцлера, а человека, который, по мнению Москвы, может самостоятельно отстаивать европейские интересы.

9 мая Путин в ходе общения с журналистами заявил, что для диалога между Европой и Москвой необходимо выбрать посредника, который одновременно пользуется их доверием и не "наговорил гадостей" в адрес РФ. Таким человеком он видит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Предложение российского лидера вызвало большой переполох в Берлине, заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.