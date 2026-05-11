В ФРГ призвали принять предложение России о посредничестве Шредера Вагенкнехт: Германия должна принять предложение Путина по Шредеру

Москва11 мая Вести.Немецкие власти обязаны согласиться на предложение президента России Владимира Путина привлечь бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника на переговорах между Россией и европейскими странами, об этом заявила сооснователь немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

Вместо того, чтобы за счет налогоплательщиков заключать все новые сделки по вооружению с (Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским, федеральное правительство должно принять предложение Путина о ведении переговоров с посредничеством Шредера. Любой диалог лучше затягивания бессмысленных смертей! написала она в социальной сети X

Так политик высказала свое мнение по поводу визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев. Визит был неофициальный, и его целью стало обсуждение вопросов, связанных с производством вооружений.

Ранее президент России Владимир Путин, когда его спросили о наиболее подходящем партнере для переговоров между Россией и Европой, упомянул Шредера. Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил положительное мнение о роли Шредера в укреплении связей между Россией и Германией.