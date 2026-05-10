Spiegel: переговорщиками с Россией может выступить дуэт Шредер-Штайнмайер

Москва10 мая Вести.Интересным вариантом на мирных переговорах с Россией может быть посреднический дуэт Герхард Шредер и Франк-Вальтер Штайнмайер. Такой вариант обсуждается в правящей коалиции ФРГ, сообщает журнал Der Spiegel.

В правящей коалиции считают, что в одиночку Шредер, которого президент России Владимир Путин назвал лично для себя предпочтительным кандидатом на переговорах, может не справиться.

Срок полномочий Штайнмайера на посту президента ФРГ истекает через несколько месяцев поясняется в публикации издания

Преемник Штайнмайера на посту президента ФРГ будет избран Федеральным собранием 30 января 2027 года.

Пока в правящей коалиции страны, называемой "светофором", обсуждают, может ли Штайнмайер сыграть роль в переговорах с РФ. Но федеральное правительство к этой идее относится скептически, отмечают источники Süddeutsche Zeitung, ARD-aktuell и Tagesspiegel. В правительстве ФРГ считают, что Москва поменяла свои условия для установления мира на Украине, поэтому Берлин пока не готов к переговорам.

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер также пока не комментировал слова Путина о возможном своем участии в переговорах с Москвой, добавляет DPA. Глава российского государства отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Европой, но хотела бы вести их с теми, кто никогда не выступал против нее.