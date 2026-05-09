Путин: РФ не закрыта от переговоров с Европой, но с политиками, как Шредер

Москва9 мая Вести.Россия не закрыта от переговоров с Европой, но с политиками, как экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

Глава государства подчеркнул, что именно европейцы должны выбрать такого лидера для диалога с Россией, который одновременно пользуется их доверием и не "наговорил гадостей" в ее адрес.

Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин [Герхард] Шредер… Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров, никогда. Это же не мы отказались, они отказались подчеркнул Путин

Ранее Владимир Путин сообщил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению.

Также Путин заявил, что если глава киевского режима Владимир Зеленский хочет прямого диалога с ним, то он должен приехать в Россию. Встреча не в РФ возможна, но лишь для подписания мира, а не переговоров, подчеркнул президент.