Путин выразил надежду, что РФ и Европа в конечном итоге восстановят отношения Путин: надеюсь, что в конечном итоге РФ и Европа все-таки восстановят отношения

Москва9 мая Вести.Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Россия и Европа в конечном итоге восстановят отношения. Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции после мероприятий по случаю Дня Победы.

По его словам, сегодня к Европе приходит понимание, что лучше искать пути возобновления нормальных отношений с Россией и переходить к взаимоприемлемым договоренностям.

Мы с Европой-то всегда строили отношения на принципах взаимного уважения и учета интересов. Это не пустое дипломатическое словосочетание, мы именно так и делали. Не всегда с Европой так разговаривают сегодня, а мы только так и разговаривали всегда. Но этого показалось мало. Надеюсь, что осознание того, что это была ошибочная позиция, сейчас уже обозначилось и будет набирать обороты и силу. И в конечном итоге мы все-таки восстановим отношения со многими странами, которые сегодня пытаются предать анафеме наши отношения. Но чем раньше это произойдет, тем лучше заявил Путин

Также президент заявил, что чем сильнее будет Россия, тем скорее Запад перестанет принижать вклад СССР в Победу во Второй мировой войне.