Москва9 мая Вести.Армения могла бы провести референдум по вопросу отношений с Россией и ЕС, РФ примет вариант мягкого развода. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после мероприятий по случаю Дня Победы.

Глава российского государства отметил, что так было бы честнее и по отношению к армянскому народу, и по отношению России, которая является торговым, экономическим и политическим партнером Армении.

Это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично — провести референдум и спросить у граждан Армении, какой будет их выбор. В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого такого интеллигентного и взаимовыгодного развода отметил Путин

Российский президент напомнил, с чего начался конфликт на Украине. Все, по словам Путина, началось с попытки вступления Украины в ЕС. И дошло до вооруженного конфликта потому, что Запад "плевать хотел на интересы России".

Президент РФ добавил, что торговый оборот России с Арменией снизился сейчас, но все-таки составил 7 млрд долларов по 2025 году. Если иметь в виду, что ВВП Армении 29 млрд, то это серьезная величина. Путин также пояснил, что Ереван получает большие преференции по линии ЕврАзЭС.

Определяться Армении надо, по словам Путина, как можно раньше. Потому что это приведет к закрытию для Армении границ, экономическим ограничения, изменениям миграционной политики.