МИД РФ: курс Армении приведет ее к вовлечению в антироссийскую линию ЕС

Сближение с Западом вовлечет Армению в антироссийскую линию, заявила Захарова МИД РФ: курс Армении приведет ее к вовлечению в антироссийскую линию ЕС

Москва7 мая Вести.Курс на сближение с Западом, который выбрали армянские власти, вовлечет Ереван в антироссийскую линию Евросоюза, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге она отметила, что подобный исход событий является лишь вопросом времени.

Такой курс армянских властей рано или поздно приведет к необратимому вовлечению Еревана в антироссийскую линию Брюсселя подчеркнула Захарова

По ее словам, Армения может столкнуться со всеми вытекающими политическими и экономическими последствиями.

Ранее Брюссель признал желание республики вступить в ЕС. Это стало итогом прошедшего в Ереване саммита Армении и Евросоюза.