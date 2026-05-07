Москва7 маяВести.Курс на сближение с Западом, который выбрали армянские власти, вовлечет Ереван в антироссийскую линию Евросоюза, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге она отметила, что подобный исход событий является лишь вопросом времени.
Такой курс армянских властей рано или поздно приведет к необратимому вовлечению Еревана в антироссийскую линию Брюсселяподчеркнула Захарова
По ее словам, Армения может столкнуться со всеми вытекающими политическими и экономическими последствиями.
Ранее Брюссель признал желание республики вступить в ЕС. Это стало итогом прошедшего в Ереване саммита Армении и Евросоюза.