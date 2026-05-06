В Брюсселе признали желание Армении вступить в Евросоюз Брюссель признал стремление Армении вступить в ЕС

Москва6 мая Вести.В Ереване завершился саммит Армении и Евросоюза. Его итогом стала состоящая из 44 пунктов декларация, в которой Брюссель признал желание республики вступить в ЕС, которое было ранее закреплено в армянском законодательстве.

Среди участников саммита — глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В декларации саммит назван "исторической вехой" для отношений между Ереваном и Евросоюзом. Стороны признали готовность к сотрудничеству в сферах энергетики, безопасности, транспорта, цифровизации и визовой либерализации.

Кроме того, документ содержит пункты, касающиеся взаимодействия Армении с Europol, Eurojust и Frontex, одобрение Брюсселем сближения внешнеполитического курса Еревана с политикой союза в сфере безопасности.

Также в декларации говорится о поддержке нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией. В тексте обозначена позиция ЕС относительно Украины, подтверждающая ее территориальную целостность. При этом позиция Армении по этому вопросу не приводится.

В то же время в столице Армении прошла встреча в формате Европейского политического сообщества, мероприятие посетил французский лидер Эммануэль Макрон.

Ранее он на форуме "Ереванский диалог" заявил, что Армения больше не находится под покровительством России и не нуждается в нем.