Пашинян признал наличие проблем у Армении с ЕАЭС Пашинян признал, что Армения столкнулась с проблемами в рамках ЕАЭС

Москва8 июл Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом республики Ваагном Хачатуряном признал, что Ереван столкнулся с определенными проблемами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), при этом заверив, что они открыли новые возможности для страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Хотя, как вы знаете, ... возникли определенные проблемы, связанные с ЕАЭС, тем не менее, там, где возникают проблемы, появляются и новые возможности заявил премьер-министр

По его словам, трудности существуют "вообще всегда и каждый день", однако вопрос заключается в том, насколько хорошо Армения "сможет ими управлять".

Я уверен, что мы успешно будем ими управлять, в том числе и при вашей поддержке добавил Пашинян

Ереван в последнее время заявляет о курсе на интеграцию с Евросоюзом (ЕС). Весной 2025 года в Армении был принят закон о начале процесса, связанного с намерением страны вступить в ЕС. При этом Пашинян ранее подчеркивал, что членство в Европейском союзе и ЕАЭС несовместимо, однако республика продолжит взаимодействовать с обоими объединениями до тех пор, пока это остается возможным.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, интеграция Армении в Евросоюз автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия республики с Евразийским экономическим союзом, потерю всех сопутствующих этому преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в ЕАЭС.