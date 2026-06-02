Пашинян лично обязался присоединить Армению к ЕС, заявил Володин

Москва2 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян, вероятно, взял на себя личное обязательство по присоединению Армении к ЕС, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Пашиняна волнует не судьба армянского народа и государственность Армении, а возможность сохранить власть.

Пашинян, вероятно, взял личное обязательство присоединить Армению к ЕС и отрабатывает его. При этом пытается все издержки присоединения переложить на ЕАЭС и Россию написал Володин в MAX

Спикер Госдумы отметил, что премьер Армении использует ЕАЭС, чтобы решить свои проблемы за счет объединения, а затем примкнуть к ЕС.

При этом Пашинян умалчивает о том, что выход Армении из ЕАЭС дорого обойдется армянским гражданам: цены на газ взлетят в четыре раза, трансграничные денежные переводы резко сократятся, а миграционные льготы при въезде в РФ аннулируются. Кроме того, будут приостановлены поставки из Армении цветов, ягод, фруктов, овощей, рыбы, алкоголя и минеральной воды.

Володин сравнил такой возможный исход с ситуацией на Украине, где Киев, принимая решение об интеграции с ЕС, говорил о перспективах развития, а на деле украинскую сельхозпродукцию так и не пустили на европейские рынки.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ попросила Армению как можно скорее провести референдум на тему вступления в Евросоюз или продолжения участия в Евразийском экономическом союзе.