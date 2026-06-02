Москва2 июнВести.Для проведения референдума в Армении о выборе между ЕАЭС и ЕС необходимо официальное обращение Еревана в ЕС по вопросу членства, заявил премьер Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной агитации в Севане. Прямая трансляция этого мероприятия велась на странице Пашиняна в соцсети.
Так он прокомментировал совместное заявление лидеров стран ЕАЭС, которые призвали Ереван провести референдум по вышеозначенному вопросу.
Я прочитал. Очень сбалансированный текст. Получается, что наши коллеги из четырех стран ЕАЭС поддерживают идею проведения референдума в Армении по вопросу вступления Армении в ЕС. Но пока Армения официально не обратилась в ЕС, чтобы стать полноправным членом, нет смысла в референдуме. Пока это не произойдет, референдума не будетзаявил Пашинян
Он добавил, что намерен приехать на следующую встречу ЕАЭС, а мероприятие в Астане пропустил из-за предвыборной агитации в Армении.
Ранее Пашинян заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся 1 июня, прошел в позитивном ключе.