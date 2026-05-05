Пашинян ушел от ответа на вопрос о выходе Армении из ЕАЭС

Пашинян не ответил на вопрос о выходе Армении из ЕАЭС Пашинян ушел от ответа на вопрос о выходе Армении из ЕАЭС

Москва5 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел от прямого ответа на вопрос, выйдет ли республика из Евразийского экономического союза, чтобы вступить в Евросоюз, в случае его переизбрания на парламентских выборах в июне.

В ходе брифинга в Ереване с главой Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Пашинян, отвечая на вопрос о ЕС и ЕАЭС, указал на важность открытия транспортных коммуникаций между Арменией, Азербайджаном и Турцией, свободного перемещения грузов, двусторонней торговли. Армянский премьер также упомянул проект "маршрут Трампа", который должен связать Азербайджан с его нахичеванской автономией по территории республики.

В этом контексте есть огромный потенциал, который находится в стадии реализации, с точки зрения отношений Армении с ЕС сказал Пашинян, слова которого приводит РИА Новости

Он также выразил уверенность, что Армения совместно с ЕС сможет осуществить серьезные стратегические проекты.