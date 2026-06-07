Пашинян: Армения на данном этапе объективно не готова к членству в ЕС

Пашинян признал неготовность Армении к членству в ЕС и пообещал реформы Пашинян: Армения на данном этапе объективно не готова к членству в ЕС

Москва7 июн Вести.На данном этапе Армения объективно не готова получить статус страны – члена ЕС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на парламентских выборах в республике.

Армянский премьер ответил на вопрос журналистов о возможном референдуме по выбору между дальнейшим участием в ЕАЭС и началом процесса вступления в Евросоюз.

По его словам, референдум состоится только тогда, когда появится его предмет – то есть либо официальная заявка Еревана на вступление в Евросоюз, либо уже полученный статус страны-члена.

Ни одного из этих двух условий на данный момент нет... Мы же объективно знаем, что не готовы к этому статусу, мы должны провести реформы. Мы спокойно продолжим путь реформ пояснил Пашинян

Отвечая на вопрос о возможном выходе из ЕАЭС, Пашинян подчеркнул, что Армению никто не может лишить членства в этой организации, поскольку все решения принимаются консенсусом, и у республики, как и у других участников, есть право вето. Он добавил, что не намерен сам решать будущее страны в пользу ЕС или ЕАЭС, а предоставит это гражданам Армении на голосовании.

Парламентские выборы в республике стартовали утром воскресенья и продолжатся до 19.00 мск. Предварительные итоги станут известны на следующий день, окончательный результат объявят не позднее чем через неделю.