Москва27 маяВести.Премьер Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной встречи отметил, что вопрос о членстве страны в Евросоюзе или Евразийском союзе будет решать армянский народ.
Пашинян встретился с избирателями в селе Гарни Котайкской области в связи с предстоящими в июне парламентскими выборами.
Он подчеркнул, что считает своей задачей предложить людям альтернативу.
Я говорю, что у армянского народа должна быть альтернатива..., быть в составе ЕАЭС или в составе ЕС. Народ, это не я буду решать. ...Сильнейший решит… Гражданин Армении этот сильнейший, это вы будете решатьсказал премьер Армении
Ранее Пашинян заверял, что Армения никогда не будет конфликтовать с Россией. В то же время он отмечал, что рассчитывает на введение безвизового режима с Европейским союзом через два года.
Премьер Армении не раз говорил, что осознает несовместимость членства в ЕС и ЕАЭС.