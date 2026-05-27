Пашинян заявил, что армянский народ решит вопрос членства в ЕС или ЕАЭС Пашинян: выбор между ЕАЭС и ЕС сделает армянский народ

Москва27 мая Вести.Премьер Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной встречи отметил, что вопрос о членстве страны в Евросоюзе или Евразийском союзе будет решать армянский народ.

Пашинян встретился с избирателями в селе Гарни Котайкской области в связи с предстоящими в июне парламентскими выборами.

Он подчеркнул, что считает своей задачей предложить людям альтернативу.

Я говорю, что у армянского народа должна быть альтернатива..., быть в составе ЕАЭС или в составе ЕС. Народ, это не я буду решать. ...Сильнейший решит… Гражданин Армении этот сильнейший, это вы будете решать сказал премьер Армении

Ранее Пашинян заверял, что Армения никогда не будет конфликтовать с Россией. В то же время он отмечал, что рассчитывает на введение безвизового режима с Европейским союзом через два года.

Премьер Армении не раз говорил, что осознает несовместимость членства в ЕС и ЕАЭС.