Москва5 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается добиться от Европейского союза безвизового режима. Такое мнение ИС "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, комментируя желание Армении вступить в ЕС.

По словам политика, цель Европы в данном вопросе – показать, что ее где-то ждут, и что она имеет какое-то влияние.

А вот что нужно армянам и Пашиняну? На самом деле, на мой взгляд, наивно полагать, что он настолько глуп, что не понимает, что Армения не вступит в Европейский союз. Он все прекрасно понимает. Задача, которую хочет решить Пашинян с Европейским союзом – предоставить безвиз для армян. Это программа минимум. Зачем ему нужно? … Имея безвиз с Российской Федерацией, посмотрите, как хорошо армяне живут и зарабатывают в России. Красота же! ... И вот задача, которая стоит перед Пашиняном … добиться от Европейского союза безвизового режима. Он считает, что, в отличие от многих, кто пытался усидеть на двух стульях, у него обязательно это получится. Сохранить такие же возможности в России и еще и получить возможности в Европейском союзе сказал Килинкаров

Ранее сообщалось, что Пашинян ушел от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из Евразийского экономического союза, чтобы вступить в Евросоюз, в случае его переизбрания на парламентских выборах в июне.