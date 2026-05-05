Политолог Микаэлян: Армения не станет членом ЕС ни через 10, ни через 50 лет

Эксперт оценил перспективы вступления Армении в ЕС Политолог Микаэлян: Армения не станет членом ЕС ни через 10, ни через 50 лет

Москва5 мая Вести.У Армении нет реальных перспектив вступления в Европейский союз. Такое мнение высказал политолог Грант Микаэлян.

В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян это понимает.

Армения не станет членом ЕС ни через 10, ни через 50 лет... Но этого не знают те люди, для которых организуются такие мероприятия, как саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване сказал Микаэлян

Ранее Пашинян заявил, что Армения будет счастлива, если ее примут в Европейский союз.

Вместе с тем эксперт Финансового университета при правительстве России, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов предупредил, что сближение с ЕС неизбежно создаст давление на Ереван. По словам ректора Государственного университета по землеустройству, почетного адвоката России Александра Линникова, либерализация визового режима с Евросоюзом может привести к оттоку квалифицированных профессиональных кадров из Армении.