Эксперт заявил о риске Армении попасть в ловушку Евросоюза Митрахович: Пашинян думает, что ЕС зальет Армению деньгами, но это ловушка

Москва3 июн Вести.Армения может попасть в ловушку, если вступит в Евросоюз. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По мнению эксперта, премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что при вступлении страны в Евросоюз объединение будет финансировать Ереван, но, судя по примеру других стран, это может оказаться ловушкой.

[Пашинян] рассчитывает на то, что Европейский союз будет заливать Армению деньгами, и вот из этих денег можно будет компенсировать потери российского рынка. Но [опыт] других стран, пошедших по пути подобной евроинтеграции в таком формате, показал, что они попадали в ловушку, потому что Европейский союз, например, вовсе не компенсировал, скажем, доходы грузинским виноделам или представителям сельского хозяйства Грузии, когда они потеряли доступ к российскому рынку. То же самое касается и Молдавии, и многих других регионов мира и стран, которые пытались вступать в процесс евроинтеграции. Так что это ловушка заявил Митрахович

Митрахович отметил, что сельское хозяйство является важной частью экономики Армении, и Россия была главным экспортным направлением для армянской сельхозпродукции, поэтому ограничения этого потока, связанные со вступлением в ЕС, будут напрямую бить по доходам армянских экономических агентов, фермерским хозяйствам и по доходам всей страны в целом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва просит Ереван как можно скорее провести референдум на тему вступления в Евросоюз или продолжения участия в ЕАЭС.