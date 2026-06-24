ЕС не станет спасением: власти Армении загоняют себя в ловушку Профессор Согомонян: Пашинян не откажется от конфронтационного курса

Москва24 июн Вести.Правительство Армении под руководством Никола Пашиняна не откажется от конфронтационного курса, заявил ИС "Вести" доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

По его мнению, в Ереване, принимая закон о намерении вступить в ЕС, не могли не знать об антироссийских настроениях в Европе.

Не надо обольщаться, принимая закон о начале вступления в ЕС, руководство Армении не могло не знать, что ЕС трансформируется мало-помалу в военный блок, который декларирует свою основную цель как нанесение поражения России. Да, к сожалению, сейчас идет такая конфронтационная линия. Думаю, на данный момент Пашинян не собирается от нее отказываться. Профициты для них какие? Исключительно политические заметил эксперт

При этом, полагает Согомонян, армянские власти постепенно загоняют себя в состояние тупика.

Интересно следить за тем, насколько армянское руководство будет загонять тебя в ситуацию, из которой нет выхода. А из нее на самом деле выхода нет. Там многослойный кризис, который назревает в Армении, - и экономический, и политический добавил он

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл, когда пройдет референдум о присоединении Армении к ЕС.