Москва5 мая Вести.Существование государства, которое было бы членом НАТО, у границ России невозможно. Такое мнение ИС "Вести" озвучил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян, комментируя возможное членство Армении в альянсе.

По его мнению, саммиты с такой повесткой, какая была в Ереване, являются диверсией против России.

Вы знаете, сейчас это (членство Армении в НАТО и ЕС - прим. ред.) представить сложно. Я бы сказал, это невозможно себе представить, потому что существование страны НАТО в непосредственной близости от российских границ, как нам показывает новейшая история, это те красные линии, которые Россия переходить не позволяет. Вообще в целом такие заявления и саммиты, которые имеют такую повестку и проходят в Ереване, - это не что иное, как диверсия сказал Согомонян

Ранее он заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян лихорадочно пытается повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране перед выборами 7 июня.