Москва5 мая Вести.Саммит Армения – ЕС, который прошел в Ереване, стал апогеем политики премьер-министра республики Никола Пашиняна по отмежеванию от РФ. Такое мнение ИС "Вести" озвучил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Он объяснил, что с помощью таких мероприятий Пашинян пытается "разыграть европейскую карту" перед выборами.

Саммит в Ереване – это, во-первых, апогей последовательной политики правительства Пашиняна по отмежеванию от России. Эта политика ведется не один день. Уже несколько лет эта политика как бы имеет место, проводится, надо сказать, поступательно и последовательно. Этот саммит, который, был согласован давно, явился апогеем этой политики. Это первое. Второе, я думаю, что накануне парламентских выборов, понимая, что в своем арсенале не имеет других аргументов для того, чтобы завоевать армянского избирателя, потому что все те обещания, которые были даны с момента прихода к власти в 2018 году, не выполнены, и избиратель очень сильно разочарован в Пашиняне, что мы видим по социологическим опросам. Он, 100% решил разыграть европейскую карту, то есть обмануть избирателя туманной европейской перспективой заявил Согомонян

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что скромные результаты саммита в Ереване, позволяют говорить о его полном провале.