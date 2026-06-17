Strategic Culture: курс Пашиняна на дистанцирование от Москвы привел его в тупик

Курс Пашиняна на разрыв отношений Армении с Россией привел его в тупик Strategic Culture: курс Пашиняна на дистанцирование от Москвы привел его в тупик

Москва17 июн Вести.Линия премьер-министра Армении Никола Пашиняна на отдаление от России не принесла ему ожидаемых выгод и завела политика в тупик, пишет издание Strategic Culture.

Как отмечается в публикации, Пашинян сделал серьезную ставку на укрепление связей с ЕС и евроатлантическими структурами, рассчитывая, что Запад со временем сможет заменить Россию в роли главного стратегического партнера Еревана. Однако этот расчет не оправдался.

Дистанцирование Армении от Москвы не принесло ожидаемых стратегических выгод, в то время как сближение с Западом не привело к получению конкретных гарантий безопасности говорится в статье

Автор материала подчеркивает, что время сейчас работает против премьер-министра, а национальные интересы Армении фактически стали заложниками ошибочного курса.

В конечном счете Пашинян оказался загнан в ловушку дилеммы, во многом созданной его собственным политическим выбором. И чем дольше он будет оставаться в этом тупике, тем труднее станет сохранять стратегические интересы Армении резюмирует Strategic Culture

Весной прошлого года власти Армении приняли закон о намерении республики вступить в Евросоюз, при том что само объединение членства стране не предлагало. Пашинян признавал несовместимость одновременного нахождения Армении в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), но пообещал соотносить повестку с обоими организациями до тех пор, пока это будет возможно.

Со своей стороны, президент России Владимир Путин заявлял, что Армения не сможет находиться в обоих объединениях одновременно, и призвал Пашиняна скорее провести референдум на тему продолжению взаимодействия с ЕС или с ЕАЭС.