Эксперт указал на непопулярность в Армении идеи вступления в Евросоюз Эксперт Чирков: идея Пашиняна вступить в ЕС непопулярна в Армении

Москва8 июн Вести.Идея премьер-министра Армении Никола Пашиняна о присоединении страны к Европейскому союзу оказалась непопулярной среди населения страны. Такое мнение ИС "Вести" выразил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

Он обратил внимание на то, что проевропейская позиция Пашиняна могла негативно сказаться на выборах в стране.

Очевидно, что эти идеи не так популярны среди граждан Армении, как это казалось ранее… Я думаю, что в целом стремление в ЕС абсолютно невыгодно Армении. Видно, что у стран, которые хотели вступить в Европейский союз, путь очень длинный, и многие на этом пути остались, не вступив в ЕС по разным причинам сказал Чирков

По словам эксперта, выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может иметь катастрофические последствия.

Это огромные расходы государства и потери бизнеса. Понятно, что товары с территории Армении находятся в приоритете на территории стран Евразийского экономического союза. Это фактически льготные поставки... Рынок стран Евразийского экономического союза очень большой, и для Армении терять такой рынок будет тяжелейшим ударом добавил он

Неделю назад на пресс-конференции в Астане президент РФ Владимир Путин по просьбе журналистов привел предварительные оценки последствий выхода Армении из ЕАЭС. Армения рискует лишиться преференций по ценам на энергоносители, упрощенного доступа своих товаров на российский рынок и рынки других стран объединения, а также рынки тех государств, с которыми заключены соглашения о свободной торговле, инвестиций со стороны РФ и других выгод, суммарная стоимость которых оценивается экспертами в 14% ВВП Армении.