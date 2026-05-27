Эксперт спрогнозировал, чего будет стоить экономике Еревана выход из ЕАЭС Эксперт Притчин озвучил риски Еревана в случае выхода из ЕАЭС

Москва27 мая Вести.Потенциальный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нанесет серьезный удар по экономике страны. Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с ИС "Вести" отметил, что для Еревана будет ужесточен доступ на рынок ключевого партнера — Москвы.

По его словам, выход из союза ослабит экспортный потенциал Армении, поскольку замены российскому рынку у страны нет и не предвидится.

Для Армении Россия является ключевым торговым партнером, ключевым инвестором, ключевым рынком сбыта для армянских товаров. И, конечно же, если случится выход Армении из ЕАЭС, это серьезнейшим образом ударит по экономике Армении, так как все те льготные торговые механизмы и режимы доступа на российский рынок будут пересмотрены в пользу ужесточения сообщил Притчин

За время существования ЕАЭС совокупный ВВП стран-участниц вырос с 1,6 до 3 трлн долларов. Объем взаимной торговли увеличился более чем в два раза, а товарооборот с третьими странами — на 72 процента.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость разъяснений от Армении по членству в ЕАЭС.