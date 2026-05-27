Выход Армении из ЕАЭС: Ереван может столкнуться с неподъемными проблемами Армении предрекли экономическую катастрофу после выхода из ЕАЭС

Москва27 мая Вести.В случае выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Армения может столкнуться с неподъемными экономическими проблемами. Такое мнение выразил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян в интервью ИС "Вести".

По словам профессора, выход Еревана из ЕАЭС может обернуться экономической катастрофой, так как страны союза, особенно Россия, являются надежными поставщиками продукции в Армению.

Если мы говорим не только об энергоносителях, но и о сельхозпродукции, то это практически нерешаемый вопрос. То есть в целом те проблемы, которые могут появиться из-за политики действующего правительства, они могут стать неподъемными и для армянской экономики, и для обычных людей, которые уже десятки лет делают бизнес, связанный с Россией. То есть это, на самом деле, пахнет экономической катастрофой подчеркнул Согомонян

29 мая в Астане пройдет Евразийский экономический форум с участием глав государств – членов ЕАЭС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поедет на саммит в Астану, сославшись на подготовку к предвыборной кампании. Это уже не первое заседание союза, которое пропускает армянская сторона.

Это апофеоз политики отмежевания от евразийских проектов, от российских интеграционных проектов. Это совершенно понятно… Что касается того, что будет обсуждаться и что может обсуждаться, если я правильно понимаю из уже сделанных заявлений, то не обсудить поведение Армении в рамках ЕАЭС и в своем стремлении к ЕС лидеры государств не смогут. Просто они не смогут обойти эту тему по той простой причине, что это такой поворотный момент в истории организации, потому что одна из стран открыто заявляет о том, что собирается уйти отметил эксперт

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Армения не сможет быть одновременно и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и в Европейском Союзе (ЕС).