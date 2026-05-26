Ушаков: страны ЕАЭС считают необходимым обсудить перспективы выхода Армении Помощник Путина отметил, что в ЕАЭС намерены обсудить возможный выход Армении

Москва26 мая Вести.Вопросы возможных последствий выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут обсуждать в узком составе. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, данный вопрос планируется обсудить в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета, запланированного 29 мая.

Обсудить последствия возможности такого шага, конечно, представляется необходимым сказал Ушаков журналистам

25 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что при нынешнем курсе армянского премьер-министра Никола Пашиняна народ Армении лишится рынка России и всего ЕАЭС.