В Армении высказались о возможном выходе республики из ЕАЭС МИД Армении: исключение страны из ЕАЭС невозможно без заявки Еревана

Москва21 мая Вести.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) не сможет рассмотреть вопрос выхода Армении из организации без соответствующей заявки со стороны Еревана. Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

По словам дипломата, пока Армения не заявляла о подобном намерении, вопрос о выходе страны из ЕАЭС обсуждаться не может.

Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не может обсуждаться, пока Армения не представит соответствующую заявку и не выразит желание, а мы такого желания не выражали, следовательно, вопрос о нашем исключении не может рассматриваться сказал Мирзоян порталу aysor.am

Он добавил, что в настоящий момент вопрос о выходе республики из ЕАЭС не стоит в повестке дня.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Армении грозят серьезные экономические и социальные последствия в случае выхода из ЕАЭС. По словам спикера, потери оцениваются примерно в 5 миллиардов долларов.