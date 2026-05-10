МИД Армении ответил на слова Путина об "интеллигентном разводе" Глава МИД заявил, что Армения сделает выбор между ЕС и ЕАЭС в нужное время

Москва10 мая Вести.Армения в настоящий момент является членом Евразийского экономического союза и примет решение о возможной евроинтеграции, когда настанет подходящее время. Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

В интервью News.am он отметил, что армянский народ имеет "европейские устремления".

Мы всегда говорили, что когда настанет время, когда поймем, что Армения должна сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, то этот выбор должен быть сделан… Когда придет время решений, решим. Мы сегодня — члены ЕАЭС, никто не говорил, что выходим сказал он

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Армении следовало бы как можно раньше определиться с вопросом о вступлении в Евросоюз, и назвал логичным возможное проведение референдума.

Российский лидер подчеркнул, что Москва не будет против, если армянский народ выберет то или иное решение, и в ЕАЭС в таком случае пошли бы по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного "развода".