Москва12 мая Вести.В Армении решительно опровергли слухи о возможном разрыве отношений с Россией. Спикер Национального собрания Ален Симонян подчеркнул, что Ереван не намерен "разводиться" с Москвой и не планирует делить "детей".

Симонян уточнил, что текущие разногласия между столицами — это обычный элемент политического диалога, где стороны обмениваются позициями. Армения продолжает выступать полноправным участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со всеми вытекающими правами и обязанностями. Никаких обсуждений об уходе из организации на данный момент не ведется.

Мы не преследуем цели развестись с Российской Федерацией, и детей делить мы тоже не планируем заявил он в комментарии YouTube-каналу издания 24news.am

По словам Симоняна, Ереван "очень даже определился", и выход из ЕАЭС "в настоящее время не рассматривается".

Он также посоветовал не "поднимать бурю в стакане воды", не распространять панику. Симонян напомнил, что решения в ЕАЭС принимаются консенсусом, и позиция Армении будет учтена, в том числе на предстоящем саммите в Астане 28–29 мая.

Ранее, 9 мая, президент России Владимир Путин призвал Ереван как можно скорее определиться с выбором между Европейским союзом и ЕАЭС, чтобы возможен был "интеллигентный развод".

26 марта 2025 года парламент республики во втором и окончательном чтении одобрил закон о запуске процедуры вступления в ЕС. Премьер Никол Пашинян уточнил, что это не автоматический старт процесса, а вопрос для референдума. Глава МИД Арарат Мирзоян пояснил: инициатива исходила от общества, собравшего нужные подписи. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук расценил эти действия как начало выхода из ЕАЭС, отметив несовместимость членства в обеих структурах.