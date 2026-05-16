В ГД рассказали, чего будет стоить Армении выход из ЕАЭС Володин перечислил риски для Армении при возможном выходе из ЕАЭС

Москва16 мая Вести.Если Армения покинет состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), это грозит ей серьезными экономическими и социальными последствиями. Потенциальные потери оцениваются примерно в 5 млрд долларов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.

Он напомнил, что Армения вошла в ЕАЭС в 2015 году. За 10 лет ВВП республики вырос в 2,5 раза – до 26,37 млрд долларов. Вместе с этим у страны появился доступ к большому рынку сбыта и льготам при поставках энергоресурсов.

Наша страна продает Армении газ по 177,5 долл./тыс. куб. м. В это время цена в Европе составляет 633 долл./тыс. куб. м говорится в публикации

Также Володин отметил, что 25% экспорта произведенной в Армении продукции приходится именно на Россию. Поэтому на фоне разговоров о стремлении Еревана в Евросоюз (ЕС) товарооборот с РФ в 2025 году резко упал на 45,4%. И эта негативная тенденция сохраняется по сей день. Параллельно граждане России, которые работают в Армении или строят там бизнес, начали закрывать свои предприятия и уезжать из страны, поскольку не знают, с какими проблемами будут вынуждены столкнуться в будущем на фоне происходящих событий, отметил Володин.

По оценкам экспертов, выход Армении из ЕАЭС может стоить ей потери 15-20% ВВП – не менее 5 млрд долларов. Это только то, что на поверхности добавил председатель ГД

Володин подчеркнул, что реальных потерь будет гораздо больше, и "не все из них имеют отношение к финансам". В частности, выход Армении из ЕАЭС может спровоцировать раскол общества, поскольку народу уже пытаются навязать "западные либеральные ценности", подрывая национальные и традиционные устои. Он напомнил, что похожим образом развивались события на Украине, что привело к большим проблемам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что темпы развития Армении в Евразийском экономическом союзе гораздо выше, чем в среднем среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ).