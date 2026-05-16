Москва16 маяВести.Если Армения покинет состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), это грозит ей серьезными экономическими и социальными последствиями. Потенциальные потери оцениваются примерно в 5 млрд долларов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX.
Он напомнил, что Армения вошла в ЕАЭС в 2015 году. За 10 лет ВВП республики вырос в 2,5 раза – до 26,37 млрд долларов. Вместе с этим у страны появился доступ к большому рынку сбыта и льготам при поставках энергоресурсов.
Наша страна продает Армении газ по 177,5 долл./тыс. куб. м. В это время цена в Европе составляет 633 долл./тыс. куб. мговорится в публикации
Также Володин отметил, что 25% экспорта произведенной в Армении продукции приходится именно на Россию. Поэтому на фоне разговоров о стремлении Еревана в Евросоюз (ЕС) товарооборот с РФ в 2025 году резко упал на 45,4%. И эта негативная тенденция сохраняется по сей день. Параллельно граждане России, которые работают в Армении или строят там бизнес, начали закрывать свои предприятия и уезжать из страны, поскольку не знают, с какими проблемами будут вынуждены столкнуться в будущем на фоне происходящих событий, отметил Володин.
По оценкам экспертов, выход Армении из ЕАЭС может стоить ей потери 15-20% ВВП – не менее 5 млрд долларов. Это только то, что на поверхностидобавил председатель ГД
Володин подчеркнул, что реальных потерь будет гораздо больше, и "не все из них имеют отношение к финансам". В частности, выход Армении из ЕАЭС может спровоцировать раскол общества, поскольку народу уже пытаются навязать "западные либеральные ценности", подрывая национальные и традиционные устои. Он напомнил, что похожим образом развивались события на Украине, что привело к большим проблемам.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что темпы развития Армении в Евразийском экономическом союзе гораздо выше, чем в среднем среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ).