Водолацкий: членство Армении в ЕС может разорвать связи с Россией

Москва10 мая Вести.Вступление Армении в Европейский союз (ЕС) приведет к разрыву контактов между многими семьями, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В беседе с "Лентой.ru" он пояснил, что около половины армян проживает в России, и открытые границы обеспечивают постоянное общение и передвижение. Вступление в ЕС потребует закрытия границы, что нарушит эти связи.

Для российского и армянского народов, важно сохранение дружеских отношений, потому что это постоянное общение, постоянные контакты, передвижение друг с другом сказал Водолацкий

Депутат отметил, что "мягкий развод" с Арменией для России не несет больших экономических потерь, хотя поставки энергоносителей и продовольственных товаров по льготным тарифам идут в ущерб российской экономике.

Водолацкий выразил надежду, что в Армении останется много политических деятелей, которые поддержат сохранение отношений с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армения могла бы провести референдум по вопросу отношений с РФ и ЕС. Москва при этом примет вариант "мягкого развода". Российский лидер отметил, что так было бы честнее и по отношению к армянскому народу, и по отношению РФ, которая является торговым, экономическим и политическим партнером Армении.