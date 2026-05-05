Москва5 мая Вести.Сближение Армении с Европейским союзом является уходом от многовекторности Еревана и сломом всей внешней политики страны. Об этом заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил в интервью ИС "Вести".

Ранее в центре внешней политики Армении всегда находилась Россия, отметил сенатор.

С моей точки зрения, от этой многовекторности там практически ничего не осталось. Это однозначный слом всей внешней политики предыдущих лет и десятилетий, в центре которой находилась Россия. Благодаря России развивалась Армения – это наша беспошлинная нефть, газ, многие другие товары сказал Косачев

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна будет счастлива, если ее примут в Евросоюз. По его словам, проведение реформ для соответствия европейским стандартам – это промежуточная цель для страны.