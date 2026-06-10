Джабаров: Армения потеряет государственность при вступлении в ЕС Сенатор Джабаров: Армения при выборе ЕС потеряет государственность

Москва10 июн Вести.Вступив в Евросоюз, Армения потеряет свою государственность, заявил в беседе с ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он признался, что скептически относится к заявлениям Еревана о дружбе с Москвой.

Сейчас они хотят, чтобы партия Пашиняна вступила в Европейскую народную партию, самую консервативную, к руководству которой относятся все главные деятели Евросоюза. Зачем это нужно Армении? Она не понимает, что она не удержится в этой ситуации, рано или поздно потеряет свою государственность заявил Джабаров

Сенатор также надеется, что в условиях отсутствия конституционного большинства оппозиция в Армении сможет противостоять попыткам правящей партии направить Армению против РФ, наметив курс на Евросоюз.