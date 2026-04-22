Москва22 апр Вести.Присоединение Армении к Европейскому союзу (ЕС) может привести к снижению ее ВВП минимум на 23%. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Алексей Шевцов.

По его словам, среди негативных последствий присоединения страны к ЕС также массовое сокращение рынка труда (на 10,5 п. п.), рост инфляции на 22,6 п.п., а также падение внутреннего потребления более чем на 20%.

В общем итоге присоединение к ЕС будет, по самым скромным и консервативным расчетам, стоить Армении примерно 23% ВВП сказал он журналистам

Шевцов также отметил, что в стране ожидается рост цен на энергоносители, включая природный газ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика подаст заявку на вступление в Евросоюз в качестве члена, как только проведет все необходимые реформы.