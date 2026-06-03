Эксперт Хачатурян прогнозирует падение уровня жизни в Армении при евроинтеграции Эксперт Хачатурян: уровень жизни в Армении упадет на 10–15% при вступлении в ЕС

Москва3 июн Вести.При вступлении Армении в Европейский союз уровень жизни в стране может упасть на 10–15 процентов. Такой прогноз в интервью информационной службе "Вести" сделал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.

По его словам, на сегодняшний день Армения получает газ по цене 177 долларов за тысячу кубометров, в то время как средняя рыночная цена в Европе составляет порядка 700–800 долларов.

Вполне резонно предположить, что получается где-то раза в три сразу вырастет цена. Разумеется, это не самым лучшим образом скажется на промышленности и, разумеется, на населении. Сразу можно говорить о том, что где-то примерно – вот если поставки сельского хозяйства, это где-то на нынешнем этапе процентов 10–15 потери ВВП, то цена на газ это сразу приведет к уполовиниванию этого ВВП, поскольку не смогут оплачивать те реальные цены. Цены вырастут внутренние для потребителей. Поэтому есть вероятность того, что начнут активно закрываться те предприятия, которые есть, а население еще обеднеет. В среднем – может быть, сложно говорить о конкретных цифрах, – но где-то, наверное, еще процентов на 10–15 точно будет падение уровня жизни заявил Хачатурян

Ранее научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Армения может попасть в финансовую ловушку, если вступит в Евросоюз.