Москва4 мая Вести.В случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и курсе страны на евроинтеграцию цены на газ и электроэнергию вырастут, что повлечет за собой подорожание всех товаров. Такой прогноз в интервью информационной службе "Вести" сделал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам эксперта, сейчас Армения получает российский газ по льготной цене, и если Ереван выйдет из ЕАЭС, то будет заключен новый контракт с привязкой к европейским биржевым ценам, которые значительно выше.

[У Армении] одна из самых низких цен для зарубежных покупателей российского газа. То есть ниже буквально только у Белоруссии. И это сделано именно тогда, когда Армения решила вступить в ЕАЭС. Когда она даже еще не вступила, но получила комплект документов для подготовки, в общем-то, вот такой интеграции, она уже получила ту самую скидку, и мы стали продавать им по низкой цене газ. Теперь же, естественно, если они выходят из ЕАЭС, то та самая скидка, та самая низкая цена – она перейдет в рыночную. То есть, если они хотят евроинтеграции, надо быть готовыми к тому, что и цены будут как в Европе… Любые какие-то изменения ситуации в Европе будут повышать цены на газ для Армении. А это значит, что в Армении будет более дорогая электроэнергия, более дорогое отопление, и это все будет закладываться в стоимость любых конечных товаров, потому что электричество используется везде сказал Юшков

Ранее агентство "Арменпресс" сообщило, что глава киевского режима Владимир Зеленский планирует принять участие в VIII саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Армении 4–5 мая. Помимо этого, в эти же дни в Ереване пройдет первый саммит Армения – ЕС, в котором ожидается участие президента Европейского совета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.